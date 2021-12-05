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Belediye Kütahyaspor 3 puanı iki golle aldı

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Belediye Kütahyaspor 3 puanı iki golle aldı

TFF 3. Lig 1. Grup 15. hafta karşılaşmalarında Hendekspor ile karşılaşan Belediye Kütahyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup 15. hafta karşılaşmalarında Hendekspor ile karşılaşan Belediye Kütahyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Belediye Kütahyaspor Dumlupınar Stadyumu'nda Doğukan Özçimen, İbrahim Yakup İnal, İbrahim Konuksever, Erdinç Çepoğlu, Ali Mert Aydın, Tuncay Fındıkcı, Emrah Dağ, Bilal Şeflek, Enes Nalbantoğlu, Talha Aydemir, Onur Garip 11'i ile çıktı.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte rakibine baskı kuran Mavi-lacivertliler, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Soyunma odasına 0-0 beraberlikle giren mavi lecivertliler, maçın ikinci yarısında da etkili futbolunu gösterdi.

Maçın 50. dakikasında rakip oyuncu İskender Can'ın kendi kalesine attığı golle maçta 1-0 öne geçen Belediye Kütahyaspor, 75. dakikada Muhammet Arslantaş ile ikinci golü buldu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Belediye Kütahyaspor bu skorla puanını 26'ya çıkartarak averajla 5. sırada yer aldı.

Karşılaşmayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse ve Murat Arık ile birlikte izledi.

Başkan Işık, taraftarlara takımlarını yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, güzel oyun ve skor için futbolcuları tebrik etti. - KÜTAHYA

Belediye Kütahyaspor 3 puanı iki golle aldı

Belediye Kütahyaspor 3 puanı iki golle aldı

Belediye Kütahyaspor 3 puanı iki golle aldı

Belediye Kütahyaspor 3 puanı iki golle aldı

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