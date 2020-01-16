: Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi

16.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Melih Gökçek tarafından kullanılan başkanlık konutu geçen yıl satışa çıkarıldı. Konutu, Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ile avukatının şirketi aldı. Mustafa Tuna döneminde alınan Belediye Encümeni kararının ardından konutu üzerine alan Gökçeklerin biriken aidat borcu nedeniyle icraya verildiği ortaya çıktı.

ALTI AY AİDAT ÖDEMEDİ

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, Başkanlık konutunu eşinin de ortağı olduğu şirketin üzerine satın alan Gökçek'in, altı ay aidat ödemediği tespit edildi. Toplam 7 bin 464 TL aidat borcu biriken Gökçekler, site yönetimince icraya verildi.

BORCA FAİZ EKLENDİ

Ankara Dokuzuncu İcra Dairesi'nce hazırlanan, "İlamsız Takiplerde Ödeme Emri" yazısına göre, geciken aidatlar nedeniyle 869 TL de faiz işledi.

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