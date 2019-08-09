Belediye başkanı işçilerin maaşını ve ikramiyesini ödemek için yetki istedi, AK Parti ve MHP reddetti

09.08.2019 10:41

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın işçilerin maaşını ve ikramiyesini ödemek için Meclis'ten borçlanma yetkisi istedi. Karalar'ın istediği yetki, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR SİYASET EMEK HAKKINDAN KUTSAL DEĞİL"

"Geçmiş dönemden 4,5 milyar TL borçla devraldığımız Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nden, bayram öncesi işçi maaş ve ikramiyelerini ödemek için istediğimiz borçlanma yetkisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi."

"Hiçbir siyaset emek hakkından kutsal değil. Şart olsun ki, Adana bu engeli de aşacak ve buna tamah edenler çok utanacak."

Zeydan Karalar'ın attığı tweet;