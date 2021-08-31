Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'nın ardından Zanka'yı da kadrosuna kattı
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Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'nın ardından Zanka'yı da kadrosuna kattı

Haberler.com - Haberler | Spor

Sezon başında 2 milyon euroya Frey'i bonservisiyle alan Belçika ekibi Antwerp, Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Samatta'nın ardından bir bomba daha patladı. Antwerp, Danimarkalı stoper Zanka'yı da renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklar gerçekleşiyor. Sezon başında 2 milyon euroya Frey'i alan Belçika ekibi Antwerp, bugün Samatta'yı da kadrosuna kattı.

Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'nın ardından Zanka'yı da kadrosuna kattı

Samatta haberinin yankısı sürerken Zanka bombası da patladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Danimarkalı stoper, transfer görüşmeleri için Belçika'ya gitti.

Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'nın ardından Zanka'yı da kadrosuna kattı

AVRUPA'DA RAKİP

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki grubunda rakibi Antwerp'in peş peşe Sarı-Lacivertli kulüpten transferler yapması dikakt çekti.

Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'nın ardından Zanka'yı da kadrosuna kattı
Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'da
Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'da
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Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'nın ardından Zanka'yı da kadrosuna kattı - Haberler Spor
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