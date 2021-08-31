Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'nın ardından Zanka'yı da kadrosuna kattı

Sezon başında 2 milyon euroya Frey'i bonservisiyle alan Belçika ekibi Antwerp, Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Samatta'nın ardından bir bomba daha patladı. Antwerp, Danimarkalı stoper Zanka'yı da renklerine bağladı.