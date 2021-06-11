Belçika'dan dudak uçuklatan EURO 2020 primi! Şampiyonluk halinde tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak

Belçika Milli Takımı'nın EURO 2020'de zafere ulaşması halinde futbolcuların alacağı primler dikkat çekti. 'Kırmızı Şeytanlar' dev turnuvada şampiyon olursa teknik direktör Roberto Martinez dahil tüm futbolcular 435'er bin euro prim alacak.

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Finlandiya ve Rusya ile karşılaşacak Belçika'da takıma şampiyonluğa ulaşması halinde dağıtılacak prim belli oldu.

FRANSIZLAR DAHA AZ PRİM ALACAK

Belçika basınında yer alan haberlere göre FIFA dünya sıralamasında zirvede bulunan "Kırmızı Şeytanlar"ın EURO 2020'de şampiyon olması durumunda teknik direktör Roberto Martinez tarafından kadroya dahil edilen her futbolcuya 435 bin euro prim verilecek. Öte yandan Fransa Milli Takımı'nda ise şampiyonluk primi olarak futbolculara 340'ar bin avro dağıtılacağı açıklanmıştı.