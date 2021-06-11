Belçika'dan dudak uçuklatan EURO 2020 primi! Şampiyonluk halinde tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belçika'dan dudak uçuklatan EURO 2020 primi! Şampiyonluk halinde tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak

Belçika'dan dudak uçuklatan EURO 2020 primi! Şampiyonluk halinde tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Belçika Milli Takımı'nın EURO 2020'de zafere ulaşması halinde futbolcuların alacağı primler dikkat çekti. 'Kırmızı Şeytanlar' dev turnuvada şampiyon olursa teknik direktör Roberto Martinez dahil tüm futbolcular 435'er bin euro prim alacak.

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Finlandiya ve Rusya ile karşılaşacak Belçika'da takıma şampiyonluğa ulaşması halinde dağıtılacak prim belli oldu.

FRANSIZLAR DAHA AZ PRİM ALACAK

Belçika basınında yer alan haberlere göre FIFA dünya sıralamasında zirvede bulunan "Kırmızı Şeytanlar"ın EURO 2020'de şampiyon olması durumunda teknik direktör Roberto Martinez tarafından kadroya dahil edilen her futbolcuya 435 bin euro prim verilecek. Öte yandan Fransa Milli Takımı'nda ise şampiyonluk primi olarak futbolculara 340'ar bin avro dağıtılacağı açıklanmıştı.

Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i
Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i
Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için F.Bahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı
Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için F.Bahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belçika'dan dudak uçuklatan EURO 2020 primi! Şampiyonluk halinde tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 17:29:43. #1.13#

title