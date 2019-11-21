beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak

21.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:28

beIN Sports, ABD'deki yayınlarına yeni bir kanal açarak, ücretsiz olarak İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve Türkiye Süper Lig maçlarının ekleneceği duyuruldu.

SEÇİLEN LİGLERDEN BİRİSİ ÜCRETSİZ OLACAK

beIN Sports XTRA ismini alacak yeni kanalında futbolseverler, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve Türkiye Süper Lig maçlarınıdan birini ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. Açılacak bu yeni kanala yoğun bir ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili beIN Sports'un Kanada ve ABD yöneticisi Antonio Briceno, "Abonelerimiz sahip olduğumuz bu popüler ligleri istedikleri gibi seçip izleyecekler. İster televizyondan isterlerse diğer cihazlarından.. Ayrıca PSG'nin tüm iç saha maçları ve Fransa Kadın Milli Takım maçları da olacak pakette" dedi. Ayrıca bu kanal seçeneği dijital medyada da hakim olacak. Facebook üzerinden de yayınlar yapılacak. (Milliyet)