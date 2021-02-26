beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı
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beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı

26.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:54

Süper Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ve Fenerbahçe arasındaki gerginlik hukuki zemine taşınıyor. Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin maç önü giydiği "beFAIR" (Adil ol) tişörtleri nedeniyle kulübe fikri mülkiyet ihlali davası açtı.

Reuters'a konuşan iki beIN Sports yetkilisi, Fenerbahçe'nin, "beFAIR" logosunu kullanmasını engellemek için çarşamba günü bir Türk fikri mülkiyet mahkemesinde yasal işlem başlatıldığını söyledi. Kaynaklardan biri, gelecek yasal işlemlerin de hazırlandığını söyledi.

YAYINCI KURULUŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Fenerbahçe, yayıncı kuruluşu video yardımcı hakem (VAR) tekrarlarını manipüle etmek, kamera açılarını sabitlemek, takımı zayıflatmak ve rakiplerini kayırmak için tek taraflı vurgular göstermekle suçluyordu. Katar merkezli yayıncı kuruluş ise bu suçlamaları reddetti.

beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı

"FENERBAHÇE'Yİ HEDEF ALMAMIZ MALİ BİR İNTİHAR OLUR"

beIN Sports, sarı-lacivertli kulübün iddialarını reddederek, tekrarları kontrol edemeyeceği veya kamera açılarını değiştiremeyeceği konusunda ısrarcı. Bir beIN kaynağı Reuters'a verdiği demeçte, "Türkiye'deki en büyük iki taraftar kitlesinden birine sahip olan Fenerbahçe'yi hedef almamız mali bir intihar olur" ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT İSTENMİYOR

Reuters'a konuşan kaynak, beIN Sports'un yasal işlemle tazminat istemediğini 'sadece, Fenerbahçe'nin, üzerinde oynanmış logoyu kullanmayı bırakmasını istediklerini' söyledi.

beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı
Haber Yorumları (5)
KENAN: SUÇLAMAYA BAK NEYMİŞ ADİL OL DEMİŞ BEİN SPOR İPTAL CİNCON KANALI TARAFLI YAYINCI KURULUŞ
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BİRİSİ: BU SENE NEZAMAN ÇAGRIDA BULUNACAKSINIZ TARAFTARA FENEVBAHÇE BU YIL ÇAGRI YAPMADINIZ TARAFTARA GERÇİ PUANINIZ LİDERLE AYNI FARK BİRAZ AÇILINCA TARAFTARA ÇAGRI YAYINCI KURULŞU KAPATTIRIN NEDEN ÇÜNKÜ FENEVBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPMIYORLAR
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
FENERADAM: BEİNSSPORT TÜRKİYEDE SON ZAMANLARIN KEYFİNİ ÇIKAR. GERI DEFOLUP GİDECEKSİNİZ. HİC BİR FENERBAHCE TARAFTARI ALMAYACAK SIZIN CAKMA YAYININIZI- İPTV VAR MİS GİBİ İZLİYORUZ :)
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