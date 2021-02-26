beIN Sports, Fenerbahçe'ye fikri mülkiyet ihlali davası açtı

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Reuters'a konuşan iki beIN Sports yetkilisi, Fenerbahçe'nin, "beFAIR" logosunu kullanmasını engellemek için çarşamba günü bir Türk fikri mülkiyet mahkemesinde yasal işlem başlatıldığını söyledi. Kaynaklardan biri, gelecek yasal işlemlerin de hazırlandığını söyledi.

YAYINCI KURULUŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Fenerbahçe, yayıncı kuruluşu video yardımcı hakem (VAR) tekrarlarını manipüle etmek, kamera açılarını sabitlemek, takımı zayıflatmak ve rakiplerini kayırmak için tek taraflı vurgular göstermekle suçluyordu. Katar merkezli yayıncı kuruluş ise bu suçlamaları reddetti.

"FENERBAHÇE'Yİ HEDEF ALMAMIZ MALİ BİR İNTİHAR OLUR"

beIN Sports, sarı-lacivertli kulübün iddialarını reddederek, tekrarları kontrol edemeyeceği veya kamera açılarını değiştiremeyeceği konusunda ısrarcı. Bir beIN kaynağı Reuters'a verdiği demeçte, "Türkiye'deki en büyük iki taraftar kitlesinden birine sahip olan Fenerbahçe'yi hedef almamız mali bir intihar olur" ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT İSTENMİYOR

Reuters'a konuşan kaynak, beIN Sports'un yasal işlemle tazminat istemediğini 'sadece, Fenerbahçe'nin, üzerinde oynanmış logoyu kullanmayı bırakmasını istediklerini' söyledi.