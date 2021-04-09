Bee Coin nedir, borsaya ne zaman girecek? Bee Coin kaç TL?

Kripto para sektörünün hızla yükselmesi ile birlikte yenileri arasına eklenen Bee Coin nedir, borsaya ne zaman girecek? Bee Coin kaç TL?

Bee Network nedir? Bee Network ne demek? Bee Coin nedir sorularının cevabı merak ediliyor. Yalnızca davetiye kodu ile giriş yapabileceğiniz kapalı bir sisteme sahip olan Bee Network'ün ne olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Bee Coin ne demek? Bee Coin nedir? İşte yanıtı!

BEE COİN NEDİR?

Bee Coin, kullanıcıların cep telefonundan madencilik yapabileceği bir kripto para birimi olan Bee'yi kazanmaları için oyunlaştırılmış bir deneyim sağlayan yeni bir blockchain sistemidir. Madenci, Davetçi ve Doğrulayıcı rollerini oynayarak, Bee oyuncuları Bee ödülleri kazanırlar.

Bee'yi değerli kılmak için, Bee oyuncuları Bee bakiyeleriyle gerçek hayatta mal, hizmet ve uzmanlık alışverişinde bulunmaya teşvik eden ve sonunda Bee'yi gerçek parayla alıp satmak için büyük kripto para birimi borsalarında listeleyen, gerçek insanlardan oluşan bir ağ olacak şekilde özenle tasarlanmıştır.

Bee Network kripto para mandenciliği oyunu anlık olarak pil ve şarj tüketmemektedir. Sadece her uygulamada olabileceği gibi önemsiz miktarda şarj tüketimi olacak, onun dışında diğer kripto para madenciliği gibi yüksek ekran kartı ve işletim gücüne sahip bir cihaza bile ihtiyaç duymayacaksınız.

Bee Network Madencilik için oturumunuzu aktif hale getirmeniz gerekmekte olup, ardından uygulamayı açık bırakmanıza da gerek duyulmuyor. Arka planda Bee Network çalışmayacak ve pil de tüketmeyecektir.

BEE COIN NEDİR?

Şuanda Bee Network'in güvenilir olup olmadığına ilişkin internette Türkçe olarak pek fazla kaynak bulunmamakla birlikte sisteme dahil olanlar herhangi bir kayıp yaşamadıklarını dile getiriyorlar. Bu nedenle temkinli yaklaşılsa da bir yatırım aracı olarak Bee Network ve Bee Coinlere ilgilinin ilerleyen dönemde daha da artacağı düşünülüyor.

Bee Coin'lerin fiyatına gelince şuan için değeri 0.003089 TL seviyesinde. 730.940 TL piyasa değeri bulunan Bee Coin'in günlük, haftalık ve aylık grafiğinde yaşanan değişimlere göre yatırımcıların pozisyon alması bekleniyor.