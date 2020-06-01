Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ve Spice Girls'ün eski üyesi Victoria Beckham, İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden lüks garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu.

Dünyaca ünlü çift Victoria ve David Beckham İngiltere'de artan hırsızlık olayları nedeniyle oldukça tedirgin günler geçiriyor.

Son olarak 14 Mayıs'ta komşuları Dele Alli'nin evine giren hırsız tarafından bıçaklanması ve Riyad Mahrez'in 400 bin euro değerindeki saatlerinin çalınması, Beckham Ailesi'ni daha da korkuttu.

RESMİ KURUMLARA BAŞVURDULAR

Beckham'lar güvenlik önlemi olarak evlerine bir tünel açtırmayı düşündü ve İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden lüks garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu.

Ünlü çift ayrıca bu plan çerçevesinde, yeraltı bağlantısı kurdurmanın yanı sıra yeni bir şarap mahzeni ve güvenlik kulübesi inşa ettirmek için de taleplerini iletti.