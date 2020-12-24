BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:51
BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maç hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maç hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor'da futbolcular Yardımcı Antrenör Şenol Fidan hazırlıklarına devam eden futbolcular, idmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Daha sonra hız ve yenileme çalışması yapan oyuncular, taktiksel ağırlıklı çalıştıktan sonra antrenmana son verdi.

Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor, 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

(Çağrı Korkmaz/İHA)

BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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