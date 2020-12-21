BB Erzurumspor ile Denizlispor maçının hakemi belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BB Erzurumspor ile Denizlispor maçının hakemi belli oldu

21.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:11
BB Erzurumspor ile Denizlispor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelenin hakemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelenin hakemlerini açıkladı. BB Erzurumspor ile Yukatel Denizlispor karşılaşmasını Hüseyin Gökçe'nin yöneteceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı. Yukatel Denizlispor'un, Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hakemleri belli oldu. Yukatel Denizlispor ile BB Erzurumspor arasında 23 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılık görevlerini ise Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal ve Caner Ak olacağı açıklandı.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Seda Bakan Şevket Çoruh Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Vitor Hugo Erol Bulut Ersun Yanal Malcolm Thomas
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BB Erzurumspor ile Denizlispor maçının hakemi belli oldu | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:13:45. #1.14#
title