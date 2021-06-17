BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Spor

- BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi BB Erzurumspor'da yapılan Olağan Genel Kurulunda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ömer Düzgün yeniden başkanlığa seçildi.

- BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi

ERZURUM - BB Erzurumspor'da yapılan Olağan Genel Kurulunda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ömer Düzgün yeniden başkanlığa seçildi.

Süper Lig'e veda eden ve önümüzde ki sezon TFF. 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'da seçimli Olağan Genel Kurul Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Genel Kurul'da ilk olarak Divan Kurulu Başkanı ve üyeleri seçildi. Divan Kurulu Başkanı olarak seçilen Eyüp Tavlaşoğlu Genel Kurulu yönetti. Genel Kurul'da BB Erzurumspor'un güncel borcu 67 milyon 353 bin 199 lira olduğu açıklandı. Daha sonra faaliyet raporu, gelir-gider tablosu ve denetleme kurulu raporu okunarak yönetim ibra edildi. Genel Kurulun sonunda açık oylama usulüyle yapılan seçimde tek aday olan mevcut başkan Ömer Düzgün yeniden BB Erzurumspor başkanlığına seçildi.

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, hedeflerinin yeniden Süper Lig olduğunu ifade ederek, "Uzun yıllardır gururla yürüttüğüm yöneticilik görevinin ardından yaptığımız listeyle bugün yeniden buradayız. Bu şehre hizmet eden biri olarak Erzurumspor'a hizmet etmek yolunda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımla bugün huzurlarınızdayız. Daha önce aday olmayacağımı açıklamıştım. Aday olacak arkadaşların önünü açmıştık. Maalesef gördüğünüz gibi başka bir aday çıkmadı. Geçen sezonun ortasında Hüseyin Üneş'in yönetimi bırakmasının ardından takıma sahip çıkmak için bu görevi üstlenmiştik. Şimdide aynı sahiplenme duygusuyla buradayız. Mazisi şan ve şerefle dolu bu kadim şehrin hangi noktasında hangi görevi icra edersek edelim, bu şehrin ruhuna uygun davranmak bizim görevimizdir. Ruhunda şampiyonluk olan Erzurumspor'umuzu yeniden Süper Lige çıkartmak üzere ve büyük Erzurumspor taraftarına layık bir takımla yeniden başlamak için sizin desteğinize ihtiyacımız var" dedi.

BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi
BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi
BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi
BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi
BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi
BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi
BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
2021-22 sezonu harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım G.Saray
2021-22 sezonu harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım G.Saray
Mustafa Cengiz'in hedefindeki Belhanda, avukatı aracılığıyla kulübe mesaj yolladı
Mustafa Cengiz'in hedefindeki Belhanda, avukatı aracılığıyla kulübe mesaj yolladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Cristiano Aytaç Kara Fatih Terim Yiğit Şardan Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BB Erzurumspor'da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 17:24:16. #1.14#

title