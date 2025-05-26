Bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Bu yıl için emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak belirlendi. Ramazan Bayramı'nda da ödenen ikramiyenin Kurban Bayramı öncesinde hangi tarihlerde yatırılacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama geldi ve emeklilerin hesaplarına hangi günlerde ödeme yapılacağı netlik kazandı. "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu özellikle SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri için önemli hale geldi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı'nda SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensuplarının hesabına yatırılacak ikramiyeler için ödeme takvimi de belli olmuş durumda. Emeklilerin ikramiye ödemelerinin 2-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

57,4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILACAK

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.