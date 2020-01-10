: Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı: 5 bin feetde 1 saatten fazla kaldı

10.01.2020 20:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:33

Eylül ayında yapılan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenen İnsansız Hava Aracı Akıncı TİHA ikinci kez gökyüzü ile buluştu.

Baykar Savunma Akıncı TİHA'nın havalandığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"1 SAAT 6 DAKİKA HAVADA KALDI"

Akıncı TİHA'nın gökyüzündeki anlarını paylaşan Baykar Savunma, "İkinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Bayraktar AKINCI, Sistem Doğrulama Testi kapsamında 5000 feet irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı" ifadeleri kullanıldı.

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ:

-Milli haberleşme sistemi

-Milli AESA radar

-İrtifa 40.000 ft

-Havada kalış süresi 24 saat

-Kalkış ağırlığı 4.5 ton

-Faydalı yük: 900 kilo harici, 450 kilo dahili

-Türkiye, bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri konumunda.

"SAVAŞ UÇAĞININ GÖREVLERİNİ İCRA EDEBİLİYOR"

Konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabilmesi, seyir füzesi taşıyabiliyor olması ve önünde özel bir radarı olmasıyla dikkat çeken Akıncı TİHA, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabilen, 24 saat havada kalan ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşan özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri icra ediyor.

"FÜZELERLE DONATILABİLİYOR"

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak olan Akıncı, hava bombardımanı icra ederek milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılabilecek. Akıncı İHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesini çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.

İşte Akıncı TİHA'nın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki görüntüleri:

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