Bayern Münih, Ukrayna'da turladı! Lucescu'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Alman devi, Ukrayna'da karlı bir havada oynanan mücadelede rakibini 2-1 yendi.

DINAMO KIEV, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman kaydederken, Dinamo kiev'in golünü 70. dakikada Denys Harmash attı. Bu sonuçla 5'te 5 yapan Alman ekibi 15 puana ulaştı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Grupta son sırada yer alan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise 1 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet