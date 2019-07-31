Bayern Münih - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Audi Cup final maçı canlı izle)

Bayern Münih - Tottenham maçı ile Audi Cup şampiyonu bu akşam belli olacak. Turnuvanın ilk maçlarında Bayern Münih, Fenerbahçe'yi 6-1 yenerken Tottenham, Real Madrid karşısında 1-0 galip geldi. Finale çıkan iki takım, Bayern Münih ile Totttenham karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bayern Münih - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşteBayern Münih - Tottenham maçını yayınlayan kanallar...

BAYERN MÜNİH - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Audi Cup 2019 final maçı bu akşam oynanacak. Finalde Bayern Münih ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanacak maç TSİ 21.30'da başlayacak ve Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - TOTTENHAM MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

ESPN, ZDF, İçtimai TV, Super Sport, Arena Sport,RMC Sport 1, Viasat Sports, SONY TEN 2, HUB Sports 2,Sport TV1, Fox Sports Go, Fox Sports 4, Astro Go, Astro SuperSport 2, Viaplay Denmark, TV3 Sport...