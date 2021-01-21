Bayern Münih, Sezonun Açılış Maçında Schalke'yi Sekiz Golle Geçti
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Bayern Münih, Sezonun Açılış Maçında Schalke'yi Sekiz Golle Geçti

21.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:19

2020-21 Bundesliga sezonunun açılış maçında Bayern Münih, Schalke'yi 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ediyor. Gnabry'nin hat-trick yaptığı maçta Bayern Münih'in golleri Robert Lewandowski, Leroy Sane, Leon Goretzka, Thomas Muller ve Jamal Musiala'dan geldi.

2020-21 Bundesliga sezonunun açılış maçında Bayern Münih, Schalke'yi 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ediyor. Gnabry'nin hat-trick yaptığı maçta Bayern Münih'in golleri Robert Lewandowski, Leroy Sane, Leon Goretzka, Thomas Muller ve Jamal Musiala'dan geldi.

Bayern Münih, Sezonun Açılış Maçında Schalke'yi Sekiz Golle Geçti

Kaynak: Dugout

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