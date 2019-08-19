Bayern Münih, Coutinho transferini açıkladı

19.08.2019 11:49

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Barcelona'nın Brezilyalı yıldız oyuncusu Coutinho'yu 8,5 milyon euro kiralama bedeli ile transfer etti. Bayern Münih'in, yıldız oyuncuyu sene sonunda kadrosuna katmasının bedeli ise 120 milyon euro olarak belirlendi.

"BAYERN MÜNİH GİBİ BENİM DE HAYALLERİM VAR"

Brezilyalı yıldız futbolcu, sözleşmeyi imzaladıktan sonra "Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birisine geldim. Bu tecrübe için sabırsızlanıyorum. Bayern Münih gibi benim de büyük hayallerim var. Takım arkadaşlarımla birlikte bu hayalleri gerçekleştireceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH'İN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Bayern, Coutinho'nun bonservisini alması halinde ise kulüp transfer rekorunu da kırmış olacak. Bayern Münih tarihinin en pahalı transferi 80 milyon euro ile Lucas Hernandez'e ait.

Coutinho geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 54 maça çıktı ve 11 gol, 5 asist ile oynadı.

Barcelona, 2018 yılında Coutinho için Liverpool'a 120 milyon euro garanti + bonuslarla birilikte 160 milyon euro ödemişti.