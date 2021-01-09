Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta Mönchengladbach 3-2 mağlup oldu
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Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta Mönchengladbach 3-2 mağlup oldu

09.01.2021 00:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 00:36
Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta Mönchengladbach 3-2 mağlup oldu

Almanya Bundesliga'da müthiş geri dönüş! Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta Borussia Mönchengladbach'a 3-2 mağlup oldu ve 12 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Bavyera ekibi, iki farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen sahadan mağlup ayrıldı.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren goller, 35 ve 45. dakikada Jonas Hofmann ve 49. dakikada Florian Neuhaus'tan geldi. Münih'in gollerini ise 20. dakikada penaltıdan Lewandowski ile 26. dakikada Leon Goretzkakaydetti.

12 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Bayern Münih, 33 puanda kaldı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e yükseltti.

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