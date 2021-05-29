Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi

Hekimoğlu Trabzonspor'la bu sezon gösterdiği inanılmaz performansın ardından Batuhan Karadeniz'e sürpriz bir talip çıktı. Çin Ligi ekibi Tianjin Jinmen Tiger, 30 yaşındaki golcü için harekete geçti. Dünyaca ünlü yıldızları yüksek maaşlarla ülkelerine gelmeye ikna eden Çinlilerin, Batuhan'a önereceği teklif merak ediliyor.