Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Hekimoğlu Trabzonspor'la bu sezon gösterdiği inanılmaz performansın ardından Batuhan Karadeniz'e sürpriz bir talip çıktı. Çin Ligi ekibi Tianjin Jinmen Tiger, 30 yaşındaki golcü için harekete geçti. Dünyaca ünlü yıldızları yüksek maaşlarla ülkelerine gelmeye ikna eden Çinlilerin, Batuhan'a önereceği teklif merak ediliyor.

Hekimoğlu Trabzonspor'da çıktığı 38 karşılaşmada 30 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyen Batuhan Karadeniz, Çin yolcusu.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

61saat'in haberine göre; Batuhan Karadeniz için Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Jinmen Tiger devreye girdi ve bu transfer için girişimlere başladı. 30 yaşındaki golcü bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 30 gol kaydederek kariyerinin zirvesine çıktı. Sezonu 30 golün yanı sıra 8 asistle kapatan Karadeniz böylece oynadığı maç başına skor üretmeyi başardı.

Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi
Batuhan Karadeniz'den 'Galatasaray için boş kağıdı imzalarım' dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok
Batuhan Karadeniz'den "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Hasan Polatkan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Prens Harry Demet Evgar İlker Kaleli
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 23:59:54. #1.13#

title