Bastian Schweinsteiger'in Eintracht Frankfurt'a Attığı Harika Gol
Nisan 2013'te Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan ettikten sonra oynadığı Eintracht Frankfurt maçta Bastian Schweinsteiger kale önünde buluştuğu topta topuğuyla harika bitiriyor ve maçın tek golünü atarak Bayern Münih'i 1-0'lık galibiyete taşıyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
Nisan 2013'te Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan ettikten sonra oynadığı Eintracht Frankfurt maçta Bastian Schweinsteiger kale önünde buluştuğu topta topuğuyla harika bitiriyor ve maçın tek golünü atarak Bayern Münih'i 1-0'lık galibiyete taşıyor.
Kaynak: Dugout