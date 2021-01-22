Baskonia - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Baskonia - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

22.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:29
Baskonia - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Baskonia - Alba Berlin mücadelesi olacak. Peki Baskonia - Alba Berlin maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Baskonia - Alba Berlin saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Baskonia - Alba Berlin basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Baskonia - Alba Berlin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BASKONİA - ALBA BERLİN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Baskonia - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı 22 Ocak Cuma günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11 'de başlayacak.

BASKONİA - ALBA BERLİN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Baskonia - Alba Berlin THY Euroleague maçı Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

BASKONİA - ALBA BERLİN BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Buesa Arena'da, Vitoria Gasteiz'de'da oynanacak.

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