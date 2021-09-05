Basketbol Yaz Ligi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol Yaz Ligi başladı

Basketbol Yaz Ligi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun süredir yapılamayan Basketbol'da lig faaliyeti tekrar başladı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun süredir yapılamayan Basketbol'da lig faaliyeti tekrar başladı.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizesi ile merkez spor salonunda Basketbol Yaz Ligi başlayarak takımlar dereceye girmek için kıyasıya mücadele veriyor. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra U18 Erkek 4 takım, U18 Kadın 4 takım toplamda 8 takım ve 80 sporcunun katılımı ile Basketbol Yaz Ligi başladı.

Basketbol Yaz Ligi 12 Eylül de final müsabakaları ile sona erecek.

Lig sonunda dereceye girecek takımlara kupa verilecek. - MALATYA

Basketbol Yaz Ligi başladı
Basketbol Yaz Ligi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Ali Öztürk Umut Meraş Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Basketbol Yaz Ligi başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 12:03:03. #1.16#

title