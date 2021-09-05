Basketbol Yaz Ligi başladı

Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun süredir yapılamayan Basketbol'da lig faaliyeti tekrar başladı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun süredir yapılamayan Basketbol'da lig faaliyeti tekrar başladı.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizesi ile merkez spor salonunda Basketbol Yaz Ligi başlayarak takımlar dereceye girmek için kıyasıya mücadele veriyor. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra U18 Erkek 4 takım, U18 Kadın 4 takım toplamda 8 takım ve 80 sporcunun katılımı ile Basketbol Yaz Ligi başladı.

Basketbol Yaz Ligi 12 Eylül de final müsabakaları ile sona erecek.

Lig sonunda dereceye girecek takımlara kupa verilecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı