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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup ederek 13. galibiyetini elde etti.

04.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:11
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 66-63 yendi. Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticilerden Semih Özsoy, Selahattin Baki ve Simla Türker Beyazıt ile saha kenarından izledi. Karşılaşmaya boyalı alanı kullanarak başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikada skoru 7-0'a getirdi. Kalan bölümde özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.
Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, ile hücumda etkili olurken, konuk ekip Perperoglou ile sayılar buldu ve 18. dakika sarı-lacivertlilerin 38-34'lük üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

KIZILYILDIZ SON HÜCUMU KAÇIRDI, FENERBAHÇE KAZANDI

Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe Beko kötü başladı. Boyalı alanda rahat skor bulan konuk ekip, 23. dakikada 43-41 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve son çeyreğe 51-51 eşitlikle gidildi. Mücadelenin son çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da birbirine uzun süre üstünlük kuramazken 34. dakikaya 56-56 eşitlikle girildi. Oyun kurucuları Punter ve Brown ile sayılara bulan, Fenerbahçe Beko'nun üstünlük kurmasına izin vermeyen Kızılyıldız mts, 37. dakikayı 63-62 önde geçti. Fenerbahçe Beko, Kalinic'in bitime 40 saniye kala attığı basketle farkı 3 sayıya (66-63) yükseltti. Rakibinin hücumunu iyi savunan sarı-lacivertliler, bir sonraki hücumundan boş döndü ve bu skorla 11 saniye kala Kızılyıldız mts son hücumu kullandı. Konuk ekip bu hücumdan Perperoglou ile yararlanamadı ve Fenerbahçe Beko parkeden 66-63 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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