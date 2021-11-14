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Basketbol: FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Geert Jacobs (Belçika), Jelena Tomic (Hırvatistan), Andrei Sharapa (Belarus)Türkiye: Pelin Bilgiç 10, Sevgi Uzun, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan, Gökşen Fıtık, Bahar Çağlar Ökten 12, Tuğçe Canıtez 9, Merve Aydın 11, Şerife...

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Geert Jacobs ( Belçika ), Jelena Tomic ( Hırvatistan ), Andrei Sharapa (Belarus)

Türkiye: Pelin Bilgiç 10, Sevgi Uzun, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan, Gökşen Fıtık, Bahar Çağlar Ökten 12, Tuğçe Canıtez 9, Merve Aydın 11, Şerife Alperi Onar 4, Esra Ural Topuz, Kiah Stokes

Polonya: Zuzanna 3, Jakubiuk, Podgoma, Sosnowska, Borkowska 2, Gajda 6, Gertchen 16, Skobel, Rembiszewska 11, Kastanek, Makurat, Telenga 3

1. Periyot: 12-8

Devre: 24-19

3. Periyot: 40-25

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Polonya'yı 52-41 yendi.

Karşılaşmaya üstün başlayan ay yıldızlı ekip, ilk periyodu 12-8 önde tamamladı. İkinci periyotta pas hatalarına rağmen üstünlüğünü korumayı başaran milliler, devreyi de 24-19 üstün bitirdi.

Oyun hakimiyetini üçüncü çeyrekte sürdürerek son periyot öncesi skoru 40-25'e getiren A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 52-41 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında da Slovenya'yı 78-62 mağlup etmişti.

Salonun büyük bölümünü dolduran basketbolseverler, maç boyunca millilere coşkuyla destek verdi.

Basketbol: FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Basketbol: FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Basketbol: FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Basketbol: FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı maç için stada giderken yolda kaldı

Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı maç için stada giderken yolda kaldı

AA / İbrahim Aktaş - Spor Haberleri

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