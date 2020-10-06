Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu
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Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu

06.10.2020 19:39 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:05

Transfer dönemini değerlendirdiği sırada Radamel Falcao'ya ödedikleri 5 milyon euroluk maaşı unutan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gaf yaptı. Cengiz'in yaptığı gaf, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer dönemini değerlendirdiği esnada büyük bir gafa imza attı.

Transferde rakiplerinin gerisinde kalmakla eleştirilen Cengiz, "Ben bilmiyor muyum bir oyuncuya yıllık 6 milyon euro maaş vermeyi" dedikten hemen sonra Radamel Falcao'ya verdikleri maaşı hatırladı ve "Birine verdik pardon. 5 milyon verdik. Hepsi düzelecek" dedi.

SOSYAL MEDYADA BİRÇOK YORUM YAPILDI

Mustafa Cengiz'in yaptığı bu gaf kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler tarafından Galatasaray Başkanı'nın açıklamalarıyla ilgili birçok yorum yapıldı.

Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları (2)
ALP: HEEEE EYI
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MERT: ya bi git ya bi git
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500
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