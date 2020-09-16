Başkan Akay, Kayseri Şeker'in üretim aşamalarını inceledi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 26 Eylül tarihinde pancar işlemeye başlayacak olan Kayseri Şeker Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunarak, kampanya süresince 24 saat çalışacak olan tesislerde çalışan işçiler ile sohbet edip, İşletme Müdürü Sırrı...

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 26 Eylül tarihinde pancar işlemeye başlayacak olan Kayseri Şeker Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunarak, kampanya süresince 24 saat çalışacak olan tesislerde çalışan işçiler ile sohbet edip, İşletme Müdürü Sırrı Doğanlı ve diğer Birim Amirlerinden üniteler ve randımanları hakkında bilgiler aldı.

Yaklaşan 66. Pancar Alım Kampanyası öncesi Kayseri Şeker'in, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği ile hijyen gibi konularda çok sıkı tedbirler alan 3 fabrikada, tavizsiz bir şekilde insan sağlığı ön planda tutuluyor.

Yapılan hazırlıkları ve çalışmaları yerinde inceleyerek, Kayseri Şeker'in tüm üretim birimlerini ziyaret eden Başkan Akay, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası'nın başarılı ve sorunsuz geçirilebilmek adına yetkililer ile istişarelerde bulundu. Üretimin herhangi bir aksamaya veya kesintiye uğramaması için Kayseri Şeker ailesi mensuplarının bu dönemde çok daha tedbirli çalışacağını söyleyen Başkan Akay, Pandemi süresince Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında hijyen, dezenfeksiyon ve iş güvenliği hususlarında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Başkan Akay, incelemelerinin ardından üretim aşamasındaki Birim Amirleri ile bir araya gelerek, alınacak önlemler ve ünitelerin çalışmaları hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA