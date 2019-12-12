: Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı!

12.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:18

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Basel ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında kale arkası tribününde İsviçreli taraftarlar, YPG paçavrası ve "Futbolu sev, faşizmden nefret et" pankartı açtı. Karşılaşmayı Saint Jakob-Park'ta takip eden Trabzonsporlu taraftarlar da bu bölgeye gitmeye çalıştı.

TARAFTARLAR DIŞARI ÇIKARTILDI

Trabzonsporluların bu tepkisi sonrası polis, paçavrayı açan kişileri tribünden çıkarttı. Trabzonsporlular da daha sonra "Türkiye, Türkiye" diye bağırdı.

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