Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı!
Trabzonspor'un Basel'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında İsviçre ekibinin taraftarları YPG paçavrası açtı. Trabzonsporlu taraftarların tepkisi sonrası paçavrayı açan kişiler tribünden çıkarıldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Basel ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında kale arkası tribününde İsviçreli taraftarlar, YPG paçavrası ve "Futbolu sev, faşizmden nefret et" pankartı açtı. Karşılaşmayı Saint Jakob-Park'ta takip eden Trabzonsporlu taraftarlar da bu bölgeye gitmeye çalıştı.
TARAFTARLAR DIŞARI ÇIKARTILDI
Trabzonsporluların bu tepkisi sonrası polis, paçavrayı açan kişileri tribünden çıkarttı. Trabzonsporlular da daha sonra "Türkiye, Türkiye" diye bağırdı.
Haber Videosu: Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı!
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kalles serefsizler Vatan haini sürüngenlerCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Su ücüncü dünya savasi ciksada kimin ölü kimin diri Kalacagini, kimi sinirlarda yeniden cizilsin. Bizim soytarilarda tererüste destek verenleri ciceklerle karsilar. Ders vermessen ders alirsin. Biz herseyi hak eden bir milletiz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Isvicre zaten terör yuvasi, üztelik bu yalancilar ve sahtekarlar en güzel evler oturuyorlar. . . . . . .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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ETEKLERİNİZİ GİYİN,GELİYORUZ...İSTİKAMET KIZILELMA...Cevap Yaz 109 12 Yayından Kaldır
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Soysuzlar her yerde aynı soysuzCevap Yaz 51 10 Yayından Kaldır