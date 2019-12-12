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Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı!

Trabzonspor'un Basel'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında İsviçre ekibinin taraftarları YPG paçavrası açtı. Trabzonsporlu taraftarların tepkisi sonrası paçavrayı açan kişiler tribünden çıkarıldı.

12.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:18
Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı!

, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında kale arkası tribününde İsviçreli taraftarlar, paçavrası ve "Futbolu sev, faşizmden nefret et" pankartı açtı. Karşılaşmayı Saint Jakob-Park'ta takip eden Trabzonsporlu taraftarlar da bu bölgeye gitmeye çalıştı.

TARAFTARLAR DIŞARI ÇIKARTILDI

Trabzonsporluların bu tepkisi sonrası polis, paçavrayı açan kişileri tribünden çıkarttı. Trabzonsporlular da daha sonra "Türkiye, Türkiye" diye bağırdı.


Haber Videosu

: Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı!
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