Başarıları ile gururlandırdılar
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Başarıları ile gururlandırdılar

Başarıları ile gururlandırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir'in İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı, Türkiye Oryantiring Şampiyonasında 3 kupa ve 10 madalya kazanarak şampiyonada tarih yazdı.

Eskişehir'in İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı, Türkiye Oryantiring Şampiyonasında 3 kupa ve 10 madalya kazanarak şampiyonada tarih yazdı.

29 İlden 700 sporcu ve 70 Kulübün yarıştığı ve 3 gün süren şampiyonada İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı 1'inci gün orta mesafe yarışlarında; E21B Kategorisinde İbrahim Kor 1'inci, K21 Elit'te Elif Gökçe Avcı 2'inci, K21B'de Sabriye Kılınç 2'inci, Ayşe Akın Özdemir 3'üncülük elde etti. 2'inci gün Uzun Mesafe Yarışlarında; Elif Gökçe Avcı 1'inci, İbrahim Kor 1'inci, İlyas Avcı 2'inci, Sabriye Kılınç 3'üncü oldu. 3'üncü gün sprint yarışlarında ise Elif Gökçe Avcı ve İbrahim Kor kategorilerinde birinciliği bırakmadı. Manisa Demirci İlçesinde 3 gün süren zorlu yarışlarda İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı toplamda 5 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük madalyalarını kazanarak 10 madalya ile şampiyonanın gözde kulübü oldu. 2020-2021 Türkiye Oryantiring sezonunu başarıyla geçiren İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı Erkekler 21B yaş kategorisinde Türkiye birinciliği, Kadınlar 20 Yaş kategorisinde Türkiye ikinciliği ve Kadınlar 21B Yaş kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kupalarının da sahibi oldular. Sezonu 3 kupa ile bitiren İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Milli Takımlar seçme kampına 6 sporcu ile katılmaya da hak kazandı. İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcuları, destek ve katkılarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise, "Belediyemiz Oryantiring Takımımızın Türkiye Oryantiring Şampiyonasındaki üstün başarıları bizleri, ilçemizi ve şehrimizi gururlandırdı. Zorlu sezonu başarıyla geçiren kupaları ilçemize ve şehrimize getiren sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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