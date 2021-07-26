Başakşehir yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman beş grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Orta-şut ve taktik çalışmayla idman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu, Atabey ve Crivelli idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertliler, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı