Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. 54. dakikada Visca'nın golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 60. dakikada Barrow'un golüne engel olamayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bu sonuçla İstanbul ekibinin 3 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.
Ligin 11. haftada sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçen Okan Buruk'un takımı, bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmıştı. 13. haftada ise Fatih Terim Stadı'nda Antalyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, üst üste aldığı güzel sonuçlarla zirve yarışında da avantajlı hale gelmişti.
YENİLMEZLİK 12 MAÇA ÇIKTI
Turuncu-lacivertli takımda galibiyet serisi sona erse de yenilmezlik 12 maça çıktı. Son olarak ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakadan sonra yenilgi yüzü görmedi. Medipol Başakşehir, bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
Başakşehir'in, Fenerbahçe maçından sonra oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği: 1 - Başakşehir: 2
Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1
Başakşehir: 5 - Rizespor: 0
Gaziantep FK: 1 - Başakşehir: 2
Başakşehir: 2 - Göztepe: 1
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
Alanyaspor: 0 - Başakşehir: 0
Başakşehir: 2 - Ankaragücü: 1
Galatasaray: 0 - Başakşehir: 1
Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0
Denizlispor: 1 - Başakşehir: 1