Başakşehir giden Emre'nin yerine, Selçuk İnan'a teklif yapmış!

22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Tecrübeli oyuncu 2.9 milyon euro olan yıllık ücretini 500 bin euroya indirmeyi kabul etti. Selçuk İnan'ın bu kararının sebebi de ortaya çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU YERİNE SELÇUK İNAN'A TEKLİF

Habertürk'te yer alan habere göre; Başta Medipol Başakşehir olmak üzere bazı Süper Lig takımları menajerler aracılığıyla Selçuk İnan'ın durumunu sordu. Özellikle Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir, Selçuk İnan için ısrarlı olan taraf oldu.

Ancak 34 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın yıllık 500 bin euroya 1 yıl daha sözleşme uzatma teklifini kabul etti. Selçuk İnan'ın bu kararında ise kariyerine Galatasaray'da son vermek istemesi oldu.

Galatasaray'a 2011'in Temmuz ayında transfer olan tecrübeli orta saha sarı kırmızılı kulüple 8 sezonda 13 kupa kazandı.