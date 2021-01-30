Başakşehir, evinde Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu. Turuncu lacivertlilerin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Aykut Kocaman da maçı tribünden takip etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Hatayspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, adeta bozguna uğradı.

Hatayspor'a farklı galibiyeti getiren gollerini, 11. ve 57. dakikada Mame Biram Diouf, biri penaltı olmak üzere 42. ve 68. dakikada Aaron Boupendza ile 21. dakikada Babajide Akintola kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 80. dakikada Hataysporlu Mohammed Kamara'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir, 24 puanla 15. sırada kaldı. 2 maç sonra kazanan ve üst sıralara tutunan Hatayspor ise 35 puanla 5. sıraya yerleşti.

İKİ TAKIMI DA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Başakşehir ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

KOCAMAN, MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Okan Buruk'un yerine anlaşmaya vardığı teknik direktör Aykut Kocaman da karşılaşmayı tribünden takip etti.