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Başakşehir devre arasında Arda Turan'ı gönderebilir

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan ancak bu sezon kötü bir performans sergileyen Medipol Başakşehir'de yıldız oyuncu Arda Turan ile yollar devre arasında ayrılacak.

14.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:55

Ligde zirve mücadelesi veren ve 'da grubunda lider olan Medipol 'de yüksek maliyetine karşın sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan 'la ara transfer döneminde yolların ayrılması gündeme geldi.

ARDA İLE YENİ KONTRAT YAPILMAYACAK

Barcelona'dan kiralık olarak takıma kazandırılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyla yeni kontrat yapılmama kararı alındı. Arda Turan'ın teklif gelmesi halinde devre arasında da Başakşehir'den ayrılmasına izin verileceği gelen haberler arasında.

TAKIMA KATKI VEREMEDİ

Bu sezon da ilk 11'de forma şansı bulamayan, 7 maça sonradan dahil olan Arda Turan, skora en ufak bir katkı yapamadı. Futbolcu maliyetlerini düşüren Medipol Başakşehir'de en yüksek ücreti alan isim ise Arda Turan...


Haber Videosu: Başakşehir devre arasında Arda Turan'ı gönderebilir
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