Başakşehir'den flaş Arda Turan kararı!

Gelecek sezon için transferlere devam eden Galatasaray'da Arda Turan sürprizi yaşanıyor. Terim ile araları düzelen Arda Turan'ın transferi için hem Başakşehir hem de Barcelona ile görüşüleceği belirtildi. Başakşehir'in de yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği öğrenildi.

Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği öğrenildi. Arda'nın G.Saray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Başakşehir'le 1 yıllık kiralık sözleşmesi daha bulunuyor. Başakşehir'in yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği belirlendi.

YÖNETİM FATİH TERİM'LE GÖRÜŞECEK

G.Saray Yönetimi'nin Arda Turan transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Yönetim Terim'le görüşerek transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.

Arda Turan, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 14 maçta hiç gol atamazken, 3 asist yaptı.

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YORUMLAR (7)

  • TARAFTAR:
    Bu saatten sonra ne hırsı olur nede bir başarı arzusu. Ancak para hırsı olur. Genç futbolcularla ilgilenin lütfen
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  • NE DİYİM:
    En az 3 Milyon Eur Arda alır, Bide Barçaya kiralama bedeli ödemek zorundasınız. Ardanın geçen seneki durumuda belli, Bu sene görüntülerdeki göbeğide belli. Trabzondaki Abdulkadir 500 bin eur kazandığı ülkemde nerdeyse 5 Milyon eur maliyetle Futbol yöneticileri en doğrusunu bilir ve düşünür sanırım.
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