Başakşehir'den Fenerbahçe'yi de İlgilendiren Bilet Açıklaması
Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Maç saatine 24 saat kalana kadar biletlerin sadece Başakşehir ve Fenerbahçe Logolu Passolig kartlar ile satın alınabileceği" belirtildi.
Şampiyonluğun güçlü adaylarından Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor maçının biletlerinin maça 24 saat kalana kadar sadece Başakşehir ve Fenerbahçe Passolig kart sahipleri için satışa sunulduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği biletler, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Başakşehir ve Fenerbahçe logolu Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü ise ev sahibi biletleri, Rizespor logolu Passolig kartlar hariç, diğer tüm kartlar ile satın alınabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
YORUMLAR (7)
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Bir deyime uyarlamak gerekirse, Başkasının taraftarıyla şampiyon olmak istiyorlar, şaka gibi!:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BUYRUN CENAZE NAMAZINA, BEN DEDİM İNANMADINIZ BUNLAR PROJE İŞBİRLİKÇİLERİ DİYE, VAH FENER VAH GÜNLÜK KAZANÇLAR İÇİN MEMLEKETİN GELECEĞİNİ HİÇE SAYIYORSUN, NERDESİNİZ MİLLİYETÇİ VATANSEVER FENERLİLER KARŞI ÇIKISANIZA. BİR SÖZÜMDE RİZEYE BAKIN KARDEŞ TAKIMINIZ DA SİZİ SATIYOR ZAMANIDA ONLARA YATIYORSUNUZ. KESER SAP MESELESİ BAKIN İSZE DÖNMÜŞ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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saldır başakşehir Fenerbahçe yanınızda sonuna kadarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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istediğiniz kadar yırtın kendinizi bu sene şampiyon seve seve GALATASARAY ibb-tff-fenev el eleCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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HEPİNİZİ ÜST ÜSTE KOYUP ŞAMPİYON OLACAĞIZ!!!Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır