Başakşehir'den, Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu

Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın Başakşehir Kulübü hakkında yapmış olduğu iddialar ve VAR açıklamalarıyla ilgili TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına hukuki başvuruları yaptığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "TSL'nin 28. haftasında oynanan F.Bahçe - G.Saray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Albayrak'ın VAR kayıtlarının elinde olduğunu açıklamasına cevap veren Gümüşdağ, "VAR kayıtlarını nasıl elde etti, açıklamak zorunda." demişti.