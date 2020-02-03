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Başakşehir'de Miguel Vieira kiralandı

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'nın Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'e kiralandığını açıkladı.

03.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:13
Başakşehir'de Miguel Vieira kiralandı

Medipol sezon başında 2'nci Lig ekiplerinden Lugo'dan kadrosuna kattığı Vieira, kiralık olarak ekiplerinden Wolfsberger'e gönderdi.

Turuncu-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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