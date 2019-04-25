Başakşehir'de Emre Belözoğlu Krizi!

Süper Lig'in son haftalarına yaklaştıkça Başakşehir'deki futbolcularda ve teknik heyetteki gerginlik bir hayli dikkat çekiyor. Saha içerisinde kaptan Emre Belözoğlu'nun takım arkadaşlarına olan davranışları teknik direktör Abdullah Avcı'yı kızdırırken, geçtiğimiz sene 'Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasından yanayım' açıklamaları yapan Başkan Göksel Gümüşdağ'ın yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmadığı ve tecrübeli futbolcuyu sert bir dille uyardığı öğrenildi.

EMRE'NİN HAREKETLERİ RAKİP OYUNCULARI HIRSLANDIRIYOR

'Emre'nin oyun içerisindeki kontrolünü kaybeden tavırları takıma zarar veriyor, hem kendi yanında oynadığı arkadaşlarını etkiliyor hem de bu tavırlardan dolayı rakip daha fazla agresif oluyor' diyerek Abdullah Avcı ile kritik yapan Başkan Gümüşdağ'ın görüşlerini açık bir dille Belözoğlu'na aktardığı ifade edilirken, milli futbolcunun kalan 5 haftada daha dikkatli olması yönünde uyarıldığı bildirildi.

ABDULLAH AVCI TERAPİLERE BAŞLADI

Saha içerisinde takım arkadaşlarına, rakip oyunculara, hakemlere aşırı tepki gösteren Emre'nin yarattığı stres teknik heyet tarafından da eleştirilirken, Abdullah Avcı'nın bu durumun önüne geçmek için 38 yaşındaki oyuncuyla sık sık görüşmeler yaptığı belirtildi.