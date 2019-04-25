Başakşehir'de Emre Belözoğlu Krizi!
Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve zirvede yer alan Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun davranışları Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı kızdırdı.
Süper Lig'in son haftalarına yaklaştıkça Başakşehir'deki futbolcularda ve teknik heyetteki gerginlik bir hayli dikkat çekiyor. Saha içerisinde kaptan Emre Belözoğlu'nun takım arkadaşlarına olan davranışları teknik direktör Abdullah Avcı'yı kızdırırken, geçtiğimiz sene 'Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasından yanayım' açıklamaları yapan Başkan Göksel Gümüşdağ'ın yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmadığı ve tecrübeli futbolcuyu sert bir dille uyardığı öğrenildi.
EMRE'NİN HAREKETLERİ RAKİP OYUNCULARI HIRSLANDIRIYOR
'Emre'nin oyun içerisindeki kontrolünü kaybeden tavırları takıma zarar veriyor, hem kendi yanında oynadığı arkadaşlarını etkiliyor hem de bu tavırlardan dolayı rakip daha fazla agresif oluyor' diyerek Abdullah Avcı ile kritik yapan Başkan Gümüşdağ'ın görüşlerini açık bir dille Belözoğlu'na aktardığı ifade edilirken, milli futbolcunun kalan 5 haftada daha dikkatli olması yönünde uyarıldığı bildirildi.
ABDULLAH AVCI TERAPİLERE BAŞLADI
Saha içerisinde takım arkadaşlarına, rakip oyunculara, hakemlere aşırı tepki gösteren Emre'nin yarattığı stres teknik heyet tarafından da eleştirilirken, Abdullah Avcı'nın bu durumun önüne geçmek için 38 yaşındaki oyuncuyla sık sık görüşmeler yaptığı belirtildi.
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Bu Nihat Doğan emre birde Arda ismini duydukça kendimi sinirden deliye dönüyor umCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bunlar terimin yetiştirmeleri seneler önce isviçre ile oynadığımız milli maçta saldırın diye bağırıyordu kenardan imparatorCevap Yaz 6 Yayından KaldırTERİM: Terim sevsin seniYayından KaldırSOSO: Bunlar senin kafa gibi gelişimine kapalı olduğu yerse sayan tipler. O yüzden Ardayı Volkanı falan milli takıma almayan adamı eleştiriyorsun uzaaYayından Kaldır
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Adamında insanlık , haysiyet , sevgi ve saygı zayıf ama ! FUTBOLDAN anlıyor bu yaşta hala oynuyor.....Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır