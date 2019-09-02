Başakşehir'de Arda Turan, maaşında yüzde 50 indirime gitti

02.09.2019 10:35

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcuya yaptığı fedakarlık nedeniyle teşekkür edildi.

"BU DAVRANIŞ ÖRNEK NİTELİĞİNDEDİR"

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

YENİ MAAŞI 2 MİLYON EURO

Yıllık 4 milyon euro kazanan Arda'nın yeni maaşı 2 milyon euro oldu.

Kaynak: DHA