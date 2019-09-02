Başakşehir'de Arda Turan, maaşında yüzde 50 indirime gitti

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın kendi talebi üzerine yıllık ücretinde yarı yarıya indirime gittiğini açıkladı. Böylelikle Arda'nın yeni maaşı 2 milyon euro oldu.

02.09.2019 10:35
Başakşehir'de Arda Turan, maaşında yüzde 50 indirime gitti

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcuya yaptığı fedakarlık nedeniyle teşekkür edildi.

"BU DAVRANIŞ ÖRNEK NİTELİĞİNDEDİR"

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

YENİ MAAŞI 2 MİLYON EURO

Yıllık 4 milyon euro kazanan Arda'nın yeni maaşı 2 milyon euro oldu.

Başakşehir'de Arda Turan, maaşında yüzde 50 indirime gitti
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (33)

  • M.ASCAN:
    tum yorumları okudum cok ayıpladım herkezı cok yazık ulkemın ınsanları bu kadarmı fıtne fesat yuvasına dondu ayıptır yazıktır yapmayın sıze cok begenın demıyorum amma ınsanları gommerın ne olduda bırden hat degıstırdınız adam 20 yasıda hanı yere hanı superdı ulkenın gozbebegı idi ne olduda begenılmıyen duruma dusurdunuz dur ben sızın beyın gerısını yazım . zaten ulke olarak bu yetısmıs degerlerı cok cabuk harcarız ardayı tanımam sadece bıldıgım ıyıbır futbolcu yapmayın egonuzu kontoroledınyeter
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  • DAMDAKİ KEMANCI:
    Arkadaşlar , bu Arda''nın silah , hastane davası vardı ne oldu acaba ? Zaman aşamasına mı uğradı yoksa ?
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  • WWW:
    Ardanın bile topçu sayıldığı ülkede yaşıyoruz :/ adam dümdüz kabadayı, gitsin mafya filmlerinde filan figüran olarak oynasın.
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  • GERÇEKLER:
    bu çocuk şansız değil bu çocuk ne oldum delisi oldu ne istedi de olmadı nerede oynamak istedi de gidemedi. zirveye çıktı ya da bu kadim millet arda yı kalbinde en özel yer verdi de arda mı o özel yere layık olmadı. . .
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  • MECBUR İNDİRECEK KULÜP APTALMI:
    indirmezse 3. lige gider ardanın paraya ihtiyacı yok itibara ihtiyacı var. . . indirmezse ücreti, kapı dışarı ederler. . ispanya 2. ligine gitmiyor muydu? bu pinponcu
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