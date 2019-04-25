Başakşehir'de Arda Turan Depremi! Yollar Ayrılıyor

Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezonun devre arasında Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan hakkında Katalonya'da yayım yapan El Confidencial gazetesinden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

SÖZLEŞMESİ BİTMEDEN SATILABİLİR

Gazete, Barça ile sözleşmesinin biteceği 2020 Haziran'ına dek Başakşehir'e kiralanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun bu yaz başka bir takıma transfer olacağını duyurdu. Başakşehir'le yapılan anlaşma gereği her transfer döneminde oyuncuyu başka bir kulübe gönderme hakkına sahip olan Katalan devinin Arda'yı sözleşmesi bitmeden satarak kulübe gelir sağlamak istediği kaydedildi.

ÖNCELİK BAŞAKŞEHİR'DE OLACAK

Haberde Barça'nın yıldız futbolcuyu satmak için öncelikle Başakşehir'le görüşeceği ancak Başakşehir yönetiminin şu an için böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Öte yandan Arda'nın gerek kötü performansı gerekse de saha dışında adının karıştığı olaylar nedeniyle başka bir takıma bonservisiyle birlikte gönderilmesinin çok zor olduğu yorumunda bulunuldu.

Bu sezon 16 maçta tek bir gol bile kaydedemeyen ve güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro'ya kadar düşen yıldız isim, 2015 yazında Atletico Madrid'den 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.