Başakşehir 5 haftada attığı golü 1 maçta buldu

27.09.2019 22:35

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, geride kalan beş maçta bulduğu toplam gol sayısını bir maçta kaydetmiş oldu.



Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir, evinde Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan ve gol bulmakta zorlanan turuncu-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı ise adeta geçmiş maçların acısını çıkardı.



İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakaya kadar oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, Sivasspor ve Beşiktaş'a 1, Gençlerbirliği'ne ise 2 gol atmış, toplamda ise rakip fileleri 5 kez sarsmıştı.



Turuncu-lacivertli takım, Rizespor'a 5 gol atarak geride kalan beş maçta bulduğu toplam gol sayısını bir maçta kaydetmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA