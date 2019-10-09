Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı

09.10.2019 17:04

Türkiye Fırat'ın doğusuna harekatı başlattı. Türkiye tarafından yükselen jetler Resulayn kentindeki PKK/YPG mevzilerini vurdu. Art arda gelen patlamalar sonucu bölgeyi dumanlar sardı. Türkiye'nin başlattığı operasyon sonrası siyasilerden sosyal medyada paylaşımlar üst üst geldi.

İşte siyasilerin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı paylaşımlar:

"AMACIMIZ BARIŞ VE HUZURU GETİRMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatı "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." paylaşımıyla duyurdu.

"HAREKATIN SONUCUNDA BÖLGENİN BÜTÜN HALKLARI KAZANACAKTIR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop harekat sonrası attığı üst üste tweetlerde şu ifadeleri kullandı:

"Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın amacı, terör örgütlerince kaosa mahkum edilmek istenen bölgemizin istikrarını sağlamaktır. Türkiye, amacı sadece barış olan bir harekat yürütmektedir ve harekatın sonucunda bölgenin bütün halkları kazanacaktır.

Türkiye, ülkemize yönelen terör tehdidi karşısında bütün çözüm ve müzakere yollarını sonuna kadar kullanmış, fakat güneyimizde oluşan terör odakları faaliyetlerini sürdürmüştür. Başlatılan harekatın tek amacı, Türkiye'ye yönelen terör tehdidini bertaraf etmektir."

"TÜRK ORDUSU MİLLETİNİN VE DEVLETİNİN BEKASI İÇİN SEFERDE"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak harekatla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.

"HUZURUMUZA KASTEDENLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, harekat ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk'ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız." dedi.

"RABBİM MEHMETÇİKLERİMİZİ KORUSUN"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk harekat sonrası yaptığı paylaşımda, "Türkiye, topraklarında huzur ve terörle mücadele için gerekli adımları her daim atacak güçtedir. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.

"MEHMETÇİĞİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Cenab-ı Allah en kısa sürede zaferler nasib etsin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, Allah milletimize zeval vermesin." dedi.

"AKLIMIZ KALBİMİZ BÖLGEDE"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'den harekata ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu #BarışPınarıHarekatı sebebiyle aklımız, kalbimiz bölgede. Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması. Silahlı Kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız, dualarımız askerlerimiz için." açıklamasını yaptı.