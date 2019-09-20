Barcelona'ya Griezmann şoku! 80 milyon euroluk e-posta

20.09.2019 13:48

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Antoine Griezmann transferinde yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı. Atletico Madrid'in transfere ilişkin yeni belgeler ele geçirdiği iddia edildi.

MAYIS'TAN ÖNCE BARCELONA İLE GÖRÜŞMÜŞ

El Mundo Deportivo'nun haberine göre; 120 milyon euro karşılığında olaylı bir şekilde Barcelona'ya imza atan Griezmann'ın Mayıs ayından haftalar önce Katalan ekibiyle görüştüğü ortaya çıktı. FIFA kuralları gereği sözleşmesi devam eden bir futbolcu başka bir kulüple transfer görüşmesi yapamaz.

28 yaşındaki yıldızın kız kardeşinin, babasının, avukatının da bulunduğu e-mailler ortaya çıkarken iki tarafın transfer görüşmesinde bulunulduğu belirlendi.

Atletico Madrid, yıldız oyuncunun serbest kalma maddesi olan 200 milyon euro'nun tamamlanması için Barcelona'dan 80 milyon euro daha talep ediyor.