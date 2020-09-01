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Barcelona, takımdan ayrılmayı planlayan Lionel Messi ile görüşecek

Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyan ancak kulübünün ısrarlı talepleri sonrası yarın babasının da dahil olduğu avukat ve menajer ekibiyle dolaylı yoldan da olsa Barcelona'yla bir görüşme yapacak olan Lionel Messi'nin kararını değiştirmesi beklenmiyor. Manchester City ise 5 yıllık ve 2 takımlı bir teklifle gelmeye hazırlanıyor.

01.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:28

Barcelona'dan ayrılığını talep eden Lionel Messi'nin hem babası hem de menajeri olan Jorge Messi, yarın öğle saatlerinde Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ve yöneticilerle bir araya gelecek. Bartomeu Messi'nin babasına 2 yıllık bir sözleşme teklif edecek ve Arjantinli yıldızın kulüpte kalmasını isteyecek.

Messi'yi temsilen babasının ve avukatlar ile menajerlerin olacağı toplantıda Messi tarafının hiçbir uzatma teklifini kabul etmesi beklenmiyor.

TEK KONU AYRILIK

Taraflar arasındaki toplantı yarın öğle saatlerinde Barcelona kulübünde yapılacak. Messi ekibinin tamamen ayrılık üzerine bir toplantı için hazırlık yaptığı ve Arjantinli'nin kulüpten ücretsiz ayrılması için konuşulacağı belirtildi.

Barcelona Messi'nin ücretsiz ayrılmasına olanak sağlayan maddenin 30 Haziran'da sona erdiğini iddia etse de, Messi tarafı ise pandemi kaynaklı bu zaman diliminin uzadığını söylüyor.

MANCHESTER'DAN NEW YORK PLANI

Messi transferinde en güçlü taraf olan Manchester City ise Arjantinli için 3 değil, 5 senelik bir sözleşme hazırlıyor. 3 sene İngiltere'de oynaması planlanan Messi'nin daha sonra ise Manchester temsilcisinin kardeş kulübü olan New York City'ye gitmesi öngörülüyor. Bu zaman geldiğinde Messi 36 yaşında olacak.

(Fanatik)

Barcelona, takımdan ayrılmayı planlayan Lionel Messi ile görüşecek
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