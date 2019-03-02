Barcelona'nın Yıldızı Messi, Arjantin Milli Takımına Döndü
Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, uzun süre sonra ilk kez Arjantin Milli Takımında forma giyecek.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez Arjantin Milli Takımı formasını giyecek.
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası sonrasında Arjantin'in oynadığı karşılaşmalarda kadroda yer almayan Lionel Messi, Venezuela ve Fas maçlarının kadrosuna dahil edildi.
Arjantin kadrosunda hücum hattında Messi, Dybala, Lautaro Martinez, Benedeto ve Simeone isimleri yer aldı.
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