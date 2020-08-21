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Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor

Barcelona'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Ronald Koeman, takımdan ayrılacağı konuşulan Luis Suarez'in yerine Hollanda Milli Takımı'ndan eski öğrencisi Memphis Depay'ı transfer etmeyi düşünüyor.

21.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:49

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, yönetimden Memphis Depay'ın transfer edilmesini istedi.

Hollandalı çalıştırıcının milli takımdan eski öğrencisi Depay'ı, takımdan ayrılacağı konuşulan Luis Suarez'in yerine düşündüğü öğrenildi.

33 yaşındaki Uruguaylı'nın sözleşmesine bir yıl kalmasına rağmen, Suarez'le bu yaz transfer döneminde kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. Luis Suarez'in adı son dönemlerde eski kulübü Ajax ile anılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL OYNADI

2017 yılından beri Fransa'da Lyon forması giyen Depay, bu sezon Fransa Lique 1'de çıktığı 13 maçta 9 gol kaydetti. Hollandalı futbolcu ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla yarı final oynama başarısı da gösterdi.

Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor
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