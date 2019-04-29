Barcelona'nın Satmak İstediği Arda Turan'a Bir Şok da Başakşehir'den

Süper Ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in oyuncusu Arda Turan'ı, Barcelona Kulübü'nün satmak istediği iddia edilmişti.

BARCELONA'DAN RADİKAL KARAR

2018 Ocak ayında Katalan ekibi Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralık olarak Başakşehir'e katılan Arda Turan'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da El Confidencial gazetesi, Arda Turan'ı her transfer döneminde başka bir takıma gönderme hakkına sahip olan Barcelona'nın yıldız oyuncuyu bu yaz satmak istediğini yazmıştı.

BARCELONA, GELİR ELDE ETMEK İSTİYOR

Gazete, Barcelona ile sözleşmesinin biteceği 2020 Haziran'ına dek Başakşehir'e kiralanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun bu yaz başka bir takıma transfer olacağını duyurmuştu. Yine haberde, Katalan devinin Arda'yı sözleşmesi bitmeden satarak kulübe gelir sağlamak istediği kaydedilmişti.

BAŞAKŞEHİR ARDA TURAN'I İSTEMİYOR!

Barça'nın yıldız futbolcuyu satmak için öncelikle Başakşehir'le görüşeceği ancak Başakşehir yönetiminin şu an için böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadığı ifadeleri yer aldı.

SAHA DIŞI OLAYLAR NEDENİYLE...

Öte yandan Arda'nın gerek kötü performansı gerekse de saha dışında adının karıştığı olaylar nedeniyle başka bir takıma bonservisiyle birlikte gönderilmesinin çok zor olduğu yorumunda bulunulmuştu. Başakşehir, şampiyonluk yarışında önemli bir koz olarak kullanmak için kadrosuna kattığı Arda Turan'dan istediği verimi alamadı. Başakşehir ile 9'u ilk 11 olmak üzere 16 maça çıkan, bu karşılaşmalarda 800 dakika süre alan Arda, 2 asistte kaldı.