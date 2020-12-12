Barcelona'nın 2020-21 Sezonu Şampiyonlar Ligi Grup Aşamasında Attığı En İyi Goller
12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:14
Sergiño Dest, Martin Braithwaite, Gerard Piqué, Ansu Fati ve Antoine Griezmann yıldızlarıyla Barcelona'nın 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında attığı gollerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Sergiño Dest, Martin Braithwaite, Gerard Piqué, Ansu Fati ve Antoine Griezmann yıldızlarıyla Barcelona'nın 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında attığı gollerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout