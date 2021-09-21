Barcelona, La Liga'da bir puanı son dakikada kurtardı
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasındaki Barcelona-Granada maçı 1-1 tamamlandı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 5. haftasındaki Barcelona- Granada maçı 1-1 tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Barcelona, Granada'yı ağırladı. Misafir takım, Duarte'nin 2. dakikadaki golüyle karşılaşmanın başında öne geçti. Araujo, 90. dakikada attığı golle Barcelona'nın sahadan bir puanla ayrılmasını sağladı.
Bir maç eksiği bulunan Barcelona, 8 puanla 7'nci, Granada ise 3 puanla 17. sırada yer aldı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri